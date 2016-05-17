Деканоїдзе розповіла подробиці спецоперації в Одесі з інсценуванням вбивства адвоката

Про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе в соціальній мережі Facebook.

"Вчора вночі в Одеській області ми затримали групу, яка спеціалізувалася на викраденні людей, шантажі й вбивствах. Упродовж кількох років жертвами здебільшого ставали люди із соціально незахищених верств населення, яких викрадали і змушували переоформляти нерухомість на членів банди", - повідомила глава Нацполіції.

Читайте такожУбивство бізнесмена під Запоріжжям виявилося поліцейською спецоперацією (відео)

До поліції звернувся адвокат, який, за словами Деканоїдзе, займає активну позицію в розкритті злочинних схем у сфері розподілу земельних ділянок у курортних районах Одеської області. Заявник повідомив, що отримав на свою адресу погрози у зв'язку з його діяльністю - реалізацією інвестпроекту з будівництва набережної в Затоці.

У зв'язку з цим, глава поліції відзначила, що впродовж кількох місяців правоохоронці документували факт підготовки зловмисників до скоєння замовного вбивства. Для затримання організаторів і посередників замаху кілька днів тому правоохоронцям довелося інсценувати вбивство адвоката заявника.

"В результаті проведення добре спланованої спецоперації під керівництвом Головного слідчого управління Національної поліції та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України вдалося затримати підозрюваних, а також звільнити заручника, який був викрадений раніше з метою вимагання. Зараз проведено близько 30 обшуків, під час яких вилучено вогнепальну зброю", - повідомила Деканоїдзе.

Слідство триває.

Як повідомляв УНИНА, вчора стало відомо, що поліція в Одесі інсценувала "вбивство" адвоката.