У Волинській області на території військової частини знайшли повішеним солдата строкової служби (відео)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, 16 травня на території Володимир-Волинської частини солдат строкової служби, 1991 р.н., наклав на себе руки через повішення. Військовослужбовець – уродженець Київської області.

Поліція під час огляду тіла вилучила мобільний телефон, мотузку і записку, в якій загиблий пояснював, чому вчинив самогубство. Зараз все це направлено на судово-медичну експертизу.

Читайте такожПід Житомиром лось спричинив ДТП, загинув нацгвардієць

Як зазначили у поліції, попередньо було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, згодом правова кваліфікація була змінена на ч.1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

У свою чергу родичам померлого здався підозрілим той факт, що їх не допускали до тіла сина до розтину і проведення судмедекспертизи, передає "Четверта влада".

Потім військові запропонували забальзамувати тіло, але раптово сьогодні, 17 травня, провели розтин без допуску родичів.

Однак, як стверджують джерела видання, які спілкувалися з судмедекспертом, весь процес розтину був зафіксований на фото і відео. Після процесу розкриття родичів допустили до тіла і вони змогли оглянути його.

За їхніми словами, огляд тіла в цілому співпадає з результатами огляду, зазначеними в судмедекспертизі. Але вони все одно проведуть найближчим часом ще один огляд вже в Києві.

Крім того, ситуація ускладнюється тим, що у Назара були конфлікти з деякими товаришами зі служби. Він згадував про них не раз, говорячи про них родичам.

Нагадаємо, Назар Баценко в 2014 році навесні пішов добровольцем захищати Україну, вирушивши на військові курси. Про нього виходив сюжет на одному з центральних телеканалів.

У військовій прокуратурі Луцького гарнізону Західного регіону України поки не дають коментарів.