У Харкові представлять експозицію старої техніки
17:01, 17 травня 2016Суспільство
617 0
У цьому році спільно з виставкою ретро-автомобілів харків'янам представлять експозицію старої техніки.
Виставка мотлоху пройде в Харкові / gx.net.ua
Про це повідомляє "Город Х".
Жителі міста зможуть подивитися і помацати раритетні комп'ютери, магнітофони, телефони, приставки і пластинкові програвачі.
"Тільки одних комп'ютерів буде представлено більше 10 штук, з них п'ять - з моєї особистої колекції. Найдавніший - 1994 року і він ще працює!", - розповідає відповідальна за експозицію ретро-техніки Кіра Єфанова.
Читайте такожУ Харкові з'явиться кедровий гай
За словами організаторів, такого скупчення техніки ХХ століття городяни побачать більше ніде.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter