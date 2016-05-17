У Харкові представлять експозицію старої техніки

Про це повідомляє "Город Х".

Жителі міста зможуть подивитися і помацати раритетні комп'ютери, магнітофони, телефони, приставки і пластинкові програвачі.

"Тільки одних комп'ютерів буде представлено більше 10 штук, з них п'ять - з моєї особистої колекції. Найдавніший - 1994 року і він ще працює!", - розповідає відповідальна за експозицію ретро-техніки Кіра Єфанова.

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За словами організаторів, такого скупчення техніки ХХ століття городяни побачать більше ніде.