Стало відомо, коли Україна розпочне підготовку до Євробачення-2017
Офіційна підготовка до пісенного конкурсу Євробачення-2017 в Україні розпочнеться за три тижні. Першочерговим завданням планують провести конкурс серед міст.
Про це розповіла заступник головного директора Національної телекомпанії України Вікторія Романова, передає "Громадське".
"За три тижні ми очікуємо перший візит Європейської мовної спілки до Києва. Буде перша зустріч, з якої ми й розпочнемо офіційну підготовку до конкурсу", — сказала Романова.
За її словами, під час зустрічі будуть оговорені перелік обов’язкових вимог і технічних завдань, які дадуть змогу розпочати підготовку.
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"За традицією, протягом літа організатори мають визначити місце проведення конкурсу. Тобто в нас є літній період, щоб вирішити. І на кінець літа-початок осені вийти вже з рішенням", — повідомила Романова.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення", який після перемоги Джамали прийматиме Україна, може відбутися одразу в кількох містах.
Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Херсон.