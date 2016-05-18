Стало відомо, коли Україна розпочне підготовку до Євробачення-2017

Про це розповіла заступник головного директора Національної телекомпанії України Вікторія Романова, передає "Громадське".

"За три тижні ми очікуємо перший візит Європейської мовної спілки до Києва. Буде перша зустріч, з якої ми й розпочнемо офіційну підготовку до конкурсу", — сказала Романова.

За її словами, під час зустрічі будуть оговорені перелік обов’язкових вимог і технічних завдань, які дадуть змогу розпочати підготовку.

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"За традицією, протягом літа організатори мають визначити місце проведення конкурсу. Тобто в нас є літній період, щоб вирішити. І на кінець літа-початок осені вийти вже з рішенням", — повідомила Романова.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення", який після перемоги Джамали прийматиме Україна, може відбутися одразу в кількох містах.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Херсон.