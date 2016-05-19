В Одесі відбудеться перший міжнародний фестиваль середньовічної культури "Порохова вежа"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрій Шелюгін.

За його словами, фестиваль триватиме три дні - з 20 по 22 травня на Суворовської алеї в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

В рамках фестивалю відбудуться змагання з середньовічного бою між представниками «лицарських дворів» з різних міст України та зарубіжжя, ремісничі ярмарки, майстер-класи майстрів народного промислу, конкурсні програми і художні виставки, а також - парад історичних костюмів.

«Можна буде взяти участь в різних акціях: дитячих тематичних квестах, конкурсі кращих фотографій фестивалю та інших конкурсних програмах. Також в програмі - театралізовані вистави, виступ фольклорних колективів, середньовічні танці, вечірнє фаєр-шоу», - сказав Шелюгін, акцентувавши, що такого масштабу і тематики фестиваль в Одесі проводиться вперше.

За словами Шелюгіна, захід носить благодійний характер - всі зібрані кошти на фестивалі підуть на відновлення історичної спадщини міста.

Як відзначають організатори, на «Пороховій вежі» будуть представлені шість лицарських дворів, в кожному з яких - лицар, зброєносці, герольди, блазні, прекрасні дами та ін. Крім того, заплановано, що велика кількість ремісників - гончарі, теслі, ковалі - на місці подій демонструватимуть свою майстерність.

Відкриється фестиваль святковою ходою лицарів напередодні - в четвер.