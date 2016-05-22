Влада Харківщини похвалилася повним завершенням декомунізації

Таку інформацію надав Ігор Райнін, який займає посаду очільника Харківської ОДА, передає Радіо 24.

«У цілому по області всіма органами влади в рамках декомунізації перейменовано понад 4 тисячі об’єктів топоніміки. Так, перейменовані 102 населені пункти, демонтовано 182 пам’ятники та пам’ятні знаки. Процес декомунізації в регіоні завершено», — розповів Райнін.

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Він також додав, що лише у Харкові змінили назву чотирьох адміністративних районів, п’яти станцій метрополітену та більше 50 вулиць та проспектів.