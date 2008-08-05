Екс-міністр енергетики готовий подарувати дві свої акції Продану

«Якщо це допоможе добудувати станцію (Дністровську гідроакумулюючу – Ред.) у встановлені терміни», то керівник «Енергетичної Консалтингової Групи» («ЭнКоГ»), екс-міністр енергетики Олексій Шеберстов готовий безкоштовно передати дві його акції ВАТ «Дністровська ГАЕС» (вартістю 10 грн. кожна) міністрові палива і енергетики України Юрієві Продану і голові правління ВАТ «Укргідроенерго» Семену Поташнику. Про це йдеться в заяві екс-міністра, переданій агентству УНІАН.

Нагадаємо, що минулого тижня деякі ЗМІ повідомилипро те, що критика Шеберстовим ходу будівництва Дністровської ГАЕС компанією «Укргідроенерго» пов`язана з тим, що він і його партнери у компанії «ЭнКоГ» В. Семенюк і А. Гриценко є акціонерами ВАТ «Дністровська ГАЕС» і особисто зацікавлені, щоб замовником будівництва залишалася ця компанія.

У своїй заяві Шеберстов стверджує, що «проблеми з будівництвом Дністровської ГАЕС і її введенням в експлуатацію викликані не присутністю в її статутному капіталі приватних інвесторів, зокрема, фізичних осіб – членів наглядової ради, яким сумарно належить 20 акцій загальною вартістю 200 грн. або 0,00004% статутного фонду, а плутаниною і безгосподарністю, що межують із зловживаннями з боку генпідрядника і численних субпідрядників проекту».

«На даний час замовник будівництва ВАТ «Укргідроенерго» та Мінпаливенерго прагнуть виправдати зрив термінів введення в експлуатацію першого агрегату ДГАЕС тим, що в капіталі попереднього замовника будівництва – ВАТ «Дністровська ГАЕС» – 0,034% акцій належить недержавним акціонерам – юридичним і фізичним особам», – заявляє Шеберстов. За його словами, більше 99,5% ВАТ «Дністровська ГАЕС» завжди належало і належить зараз державі (через НАК «ЭКУ» і ВАТ «Укргідроенерго»). «Що ж заважає будувати станцію, окрім непрозорого розподілу коштів і відсутності належного державного контролю за їх витрачанням?, – запитає екс-міністр і відповідає: - Про яку прозорість можна говорити, якщо єдиний тендер з відбору генпідрядника був проведений 8 років тому, не дивлячись на декілька змін замовника будівництва, а цей - що працює, до речі, і до цього дня генпідрядник, неодноразово міняв власників».

На думку Шеберстова, ситуація ускладнюється щорічним значним збільшенням кошторисної вартості будівництва ДГАЕС, що викликає серйозні запитання щодо її обгрунтованості. Крім того, він вважає, що передача незавершеного будівництва ДГАЕС під повний контроль повністю державного «Укргідроенерго» зробить неможливим залучення коштів приватних інвесторів. А реалізація проекту за державні кошти практично нереальна, вважає Шеберстов. Він також не має оптимізму відносно залучення до кінця цього року кредиту Світового банку (500 млн. грн.). «Виходячи з мого особисто досвіду проведення переговорів про надання коштів на добудову ДГАЕС, їх виділення банком можливе не раніше наступного фінансового року», - вважає Шеберстов. Крім того, він упевнений, що передача незавершеного будівництва ДГАЕС під повний контроль «Укргідроенерго» зробить неможливим залучення в проект коштів приватних інвесторів, тоді як його реалізація тільки за державні кошти, на його думку, практично нереальна. «Вартість добудови тільки першої черги ГАЕС (3 гідроагрегати з 7) оцінюється в 3,6 мільярда гривень, другої – ще не меншого 3,5 мільярда. Максимум фінансування з коштів надбавки до тарифу – 250 мільйонів гривень в рік», - аргументує екс-міністр.

Пояснюючи, звідки у нього акції, що стали каменем спотикання при обговоренні цього питання, екс-міністр пояснив: «У квітні 2007 року я був заступником міністра і очолював наглядову раду ВАТ «ДГАЕС». Законодавство України дозволяє входити в наглядові ради АТ тільки акціонерам, і для дотримання цієї норми я і купив дві акції. Сьогодні я готовий безкоштовно передати їх нинішнім керівникам галузі». «В.Семенюк, - доповнює свою заяву екс-міністр, - точно так як і я володіє двома акціями ВАТ. Нині покійний А.Гриценко взагалі ніколи не був акціонером компанії».

24 липня на розширеній прес-конференції, присвяченій підсумкам внутрішньої і зовнішньої політики країни за перше півріччя Президент України Віктор Ющенко пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб перший блок Дністровської ГАЕС було введено в експлуатацію в грудні 2008 року. При цьому він підкреслив, що ГАЕС буде державним підприємством, а всі ”колосальні” приватні інтереси, які присутні в цьому проекті, будуть ”відметені в найближчі тижні”. За словами Президента, ця станція, будівельна готовність якої становить 85-87%, повинна стати найпотужнішою в Європі і компенсувати необхідність будівництва двох нових ядерних блоків. Президент повідомив, що для добудови першого гідроагрегату станції необхідно 700 млн. грн, 500 млн. з яких – кредит Світового банку, гарантії на який повинен дати уряд України.

Шеберстов згодом заявив, що, за його інформацією, в проектних режимах (генераторному і насосному) перший агрегат Дністровської ГАЕС зможе працювати лише в кінці 2009 року, оскільки відставання календарного графіка будівництва в середньому становить 1,5-3 місяці, а за окремими пунктами – до року.

Довідка УНІАН. Дністровська ГАЕС споруджується в Чернівецькій області на р. Дністер з 1985 року. Замовником будівництва на даний час є ВАТ «Укргідроенерго». Введення в експлуатацію першого з семи передбачених проектом гідроагрегатів заплановано на 2008 рік. Проектна потужність пускового комплексу з трьох агрегатів становить 350 МВт кожен. Загальна потужність станції, що будується, досягне 2450 МВт.