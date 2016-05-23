На Херсонщині через вибух гранати загинули троє людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області, про трьох загиблих в будинку с. Геройське Голопристанського району стало відомо вчора, 22 травня.

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«21 травня приблизно о 23:00 місцеві жителі почули вибух невстановленого походження, якому не надали значення. З ранку 22 травня в будинку побачили пошкоджені віконні рами, вхідні двері, і викликали поліцію. На місці події виявили трьох загиблих», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за свідченням сусідів, власник будинку там не проживав. Будинок одноповерховий, розміром приблизно 6 на 6 метрів, будівлю не пошкоджено, покрівлю не пошкоджено, ознаки горіння відсутні, підрозділи ДСНС не залучали.

Встановлено особи загиблих: це 69-річний житель Цюрупинська, 42-річний та 28-річний жителі Білої Церкви Київської області.

Оперативно-слідча група поліції склала протокол огляду місця події. Було встановлено, що вибух стався через необережне поводження з гранатою Ф-1.