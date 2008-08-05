Військово-технічне співробітництво України з Грузією є легітимним - МЗС

Військово-технічне співробітництво України з Грузією є цілком легітимним і відповідає як дружньому характеру відносин між державами, так і нормам міжнародного права.

Про це УНІАН зазначили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, коментуючи заяву президента невизнаної республіки Південна Осетія Едуарда КОКОЙТИ.

В МЗС також наголосили, що, здійснюючи військово-технічне співробітництво з іноземними державами, в тому числі і з Грузією, Україна керується резолюцією Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, суворо дотримується правил, встановлених міжнародними режимами у сфері торгівлі озброєнням, а також норм внутрішнього законодавства у галузі експортного контролю.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня різко загострилась ситуація у зоні грузино-осетинського конфлікту. У ніч на суботу в перестрілці в зоні конфлікту з осетинського боку загинули 6 і поранені 15 осіб, з грузинського боку поранень різного ступеня тяжкості зазнали 9 громадян. Миротворчі сили заявили, що перестрілку спровокувала грузинська сторона. Натомість Тбілісі стверджує, що першою стрілянину почала піденноосетинська сторона, на що він був змушений відкрити вогонь у відповідь.

2 серпня президент Південної Осетії Едуарда КОКОЙТИ звинуватив Україну та США у постачанні зброї до Грузії. За його словами, саме Київ і Вашингтон доправили Тбілісі снайперські гвинтівки, що їх напередодні використали під час перестрілки.

4 серпня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що звинувачення на адресу України у незаконному постачанні зброї до Грузії є безпідставними.

«Якщо українську зброю хтось купує, то це означає, що вона користується попитом у світі. Ми маємо багато надлишкової зброї і намагаємося її продавати, але лише в ті країни, щодо яких немає міжнародного ембарго на торгівлю зброєю», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що стосовно Грузії не запроваджено жодних міжнародних санкцій щодо операцій на продаж-купівлі зброї.