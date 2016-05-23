У Києві пройшов Міжнародний фестиваль татуювання (фоторепортаж)
13:47, 23 травня 2016Суспільство
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У Києві 20-22 травня пройшов Міжнародний фестиваль татуювання Tattoo Collection.
У Києві 20-22 травня пройшов Міжнародний фестиваль татуювання Tattoo Collection / Фото УНІАН
Як зазначають організатори фестивалю, участь у ньому взяли близько 25 майстрів с України, Білорусі та Росії, а також Італії та Данії.
Деякі майстри виконували свої роботи прямо під час фестивалю. Також у програму фестивалю входили лекції, майтер-класи, виступи музичних гуртів та багато іншого.
Свої нагороди отримали переможці у більш ніж 20 номінаціях.
Як повідомляв УНІАН, цими вихідними у Кам'янці-Подільському відбулися змагання з повітроплавання.
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