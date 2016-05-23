У Києві пройшов Міжнародний фестиваль татуювання (фоторепортаж)

Як зазначають організатори фестивалю, участь у ньому взяли близько 25 майстрів с України, Білорусі та Росії, а також Італії та Данії.

Деякі майстри виконували свої роботи прямо під час фестивалю. Також у програму фестивалю входили лекції, майтер-класи, виступи музичних гуртів та багато іншого.

Свої нагороди отримали переможці у більш ніж 20 номінаціях.

Як повідомляв УНІАН, цими вихідними у Кам'янці-Подільському відбулися змагання з повітроплавання.