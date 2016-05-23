"Шокіну відмовлено": з квартири Каська зняли арешт, колишній заступник генпрокурора "абсолютно задоволений"
Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Віталія Каська на постанову Печерського районного суду міста Києва про арешт його квартири на бульварі Дружби Народів.
Про це заявив колишній заступник генпрокурора Віталій Касько, інформує Эспрессо.TV.
"Я абсолютно задоволений позицією суду. Ті процесуальні порушення, які ви всі чули, були враховані судом. І не просто скасовано арешт, але і відмовлено генпрокурору Шокіну в задоволенні його клопотання про арешт цього майна. Я не побіжу зараз продавати цю квартиру або переписати її на когось", - заявив Касько.
За його словами, після приходу до ГПУ Луценка позиція відомства щодо його справи в суді не змінилася.
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Як повідомляв УНІАН, 28 березня тодішній генпрокурор Віктор Шокін домігся арешту квартири свого колишнього заступника Віталія Каська, яка знаходиться на бульварі Дружби народів, 14-16 у Києві. 20 квітня голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що не бачить злочину в отриманні колишнім заступником генерального прокурора Віталієм Каськом квартир.