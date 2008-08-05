Полтавські фермери збираються звезти зерно до ОДА і перекрити траси

Фермери пікетують Полтавську облдержадміністрацію, вимагаючи вплинути на зернотрейдерів, яким вони змушені продавати зерно за заниженими цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники вважають, що Полтавська ОДА сприяє зернотрейдерам.

«Ми незадоволені бездіяльністю керівництва ОДА, яке грає на боці спекулянтів-зернотрейдерів. Ми змушені продавати новий урожай за явно заниженими цінами зернотрейдарам. Це 600 грн. за тонну пшениці», - йдеться у зверненні фермерів до керівництва області.

У зверненні фермери також зазначають, що держава стимулює спекуляцію на сільськогосподарську продукцію. "Антимонопольний комітет не діє, Держрезерв не купує в селян зерно", - йдеться у зверненні.

Якщо ситуація не зміниться, заявляють фермери, вони готові перекривати центральні автотраси і звозити зерно до стін Полтавської ОДА для продажу за обіцяними державою цінами в Держрезерв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр доручила Міністерству фінансів, Міністерству аграрної політики і Державної податкової адміністрації за узгодженням із зернотрейдерами встановити мінімальну закупівельну ціну при закупівлі безпосередньо у виробників і спростити процедуру повернення ПДВ.

У свою чергу президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО сьогодні на нараді в Кабміні серед причин зниження цін на зерно назвав транспортну складову, неповернення ПДВ, зниження курсу долара і падіння світових цін.

Як відомо, сьогодні в Україні склалася критична ситуація на ринку зерна. Трейдери зупинили закупівлі, ціни впали.

Ціни на фуражну пшеницю за останній місяць впали. За тонну такого зерна виробникам при продажу з комбайна пропонують 700 грн., при продажу з елеватора за зерно платять на 20-30 грн більше. Для порівняння: ще на початку липня ціни були в півтора рази вищі.

Довідка УНІАН. За рішенням Міністерства аграрної політики, мінімальні закупівельні ціни на пшеницю 3-го класу цього сезону мають становити 1543,02 грн за тонну (з ПДВ), 4-го — 1398,98 грн. Мінімальна ціна фуражної пшениці має становити 1193,34 грн. за тонну.

Аграрному фонду з бюджету виділено 1,25 млрд. грн.

Цього року в Україні очікується урожай зернових у 43 млн. тонн.