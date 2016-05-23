Механізми обміну ГРУшників на Савченко не працюють на даному етапі виконання вироків - адвокат

Про це на своїй сторінці у Facebook написала адвокат ГРУшника Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська.

"Відповідно до вимог процесуального законодавства, є кілька шляхів передачі громадян Російської Федерації на території країни їх громадянства. Застосування акта помилування шляхом винесення указу президентом України про помилування. Передача Єрофєєва і Александрова в Російську Федерацію для відбування покарання", - йдеться в повідомленні.

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За її словами, всі інші питання щодо застосування механізмів обміну громадян РФ на Надію Савченко, "є неприйнятними і не можуть бути застосовані на даному етапі виконання вироків".

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Затримані на Донбасі російські спецназівці Александров і Єрофєєв 18 квітня були засуджені до 14 років позбавлення волі.

Сьогодні, 23 травня, адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська написала в Facebook, що вирок Голосіївського райсуду Києва про спецпризначенців набув чинності.