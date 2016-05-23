У Запоріжжі знешкодили міжнародний канал зв'язку бойовиків

Про це повідомила прес-служба УДЦР.

«Днями фахівці Запорізького відділу Центрального філії УДЦР допомогли СБУ виявити і заблокувати роботу телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося російськими спецслужбами... Під час проведення оперативних заходів правоохоронці вилучили 42 програмних комплекси, сім-банки, комп'ютерну техніку та велику кількість sim-карт на загальну суму майже 350 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, адміністрував дане телеком-обладнання громадянин окупованого Росією Криму, а допомагали йому в цьому двоє жителів Запоріжжя. Спеціальне обладнання, за допомогою якого надавалися послуги міжнародної IP-телефонії, розміщувалося в 9 орендованих квартирах.

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Згідно з повідомленням, слідчо-оперативні заходи тривають.

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