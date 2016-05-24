Комунальники розповіли, коли львів'янам повернуть гарячу воду

Гідравлівлічні випробування магістральних трубопроводів від ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна» виявили близько 90 поривів. Через це гарячу воду містянам у всіх районах, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго», повернуть з 11 червня. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

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У результаті гідравліки було виявлено 82 пориви лише на тепломережах від ТЕЦ-1. Зараз відбуваються роботи з їх ліквідації.

"Один із найбільш проблемних відрізків тепломережі, який потрібно замінити - це мережа на Сихові, в районі Верхнього Шувару, пр. Червоної Калини,36. Вкінці лютого там вже виникав порив, через що було призупинено подачу опалення і гарячої води на весь Сихів. Складність робіт тут полягає в тому, що дана теплова мережа пролягає через базар. Тому, перш ніж приступити до ремонтних робіт, потрібно забрати торгівельні будки. Заміна даної магістральної мережі є надзвичайно важливою, адже по ній іде теплопостачання на весь Сихівський район", - відзначають комунальники.

Також пориви виникли на теплових мережах по вул. Наукова,5-7, на території військової частини по вул. Стрийська,28, на вул. Тернопільській (ТК-1004-1005), вул. Володимира Великого,3-5, 51, вул. Щурата,7-11, Хвильового,56а (в бойлерній) та ін..

Під час гідравліки також виник порив на магістральні мережі діаметром 1000мм на виході з ТЦ «Північна», від якої іде теплопостачання на весь Шевченківський район.

Як відомо, без гарячої води львів'яни у цілому ряді районів залишись 10 травня.