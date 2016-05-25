Лідер бойовиків "ДНР" поспілкувався з жителями Херсонщини в ході "прямої лінії" - ЗМІ

Як повідомляє РИА Новости, Захарченко обговорював з мешканцями Херсонщини "шляхи розвитку Донбасу".

"Референдум щодо приєднання до Росії – це один з можливих шляхів розвитку Донбасу. Але, погодьтеся, референдум треба проводити тоді, коли є можливість реалізувати той вибір, який зробить народ", — сказав Захарченко.

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Він зазначив, що спочатку "ДНР" повинна побудувати незалежну державу".

"Ми будемо приймати рішення щодо проведення референдуму про приєднання до Росії тоді, коли будемо впевнені в тому, що ми зможемо реалізувати вибір нашого народу, яким би він не був. А на сьогоднішній день, до речі, як показує соціологія, серед варіантів найбільш бажаного майбутнього для наших людей, є як варіант приєднання до Росії, так і варіант суверенної незалежної держави", — додав лідер бойовиків "ДНР.