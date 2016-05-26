Новий виток репресій в окупованому Криму: ФСБ відмовилося приймати заяву про викрадення члена Меджлісу

Про це повідомив адвокат Еміль Кубердінов на своїй сторінці у Facebook.

«Мені повідомили, що ФСБ Криму в Сімферополі навідріз відмовилося приймати у рідних Ібрагімова Ервіна заяву про його викрадення та відеоматеріал. До них навіть ніхто не вийшов. Рідні змушені відправляти заяву поштою», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНовий виток репресій в окупованому Криму: з'явилося відео викрадення у Бахчисараї члена Меджлісу

«Також рідні Ервіна бажають направити скаргу щодо відмови в прийнятті заяви про злочин. З цього приводу напрошується дуже багато питань...», – додав Кубердінов.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Криму в Бахчисараї зник кримський татарин, член регіонального Меджлісу Ервін Ібрагімов.

Нагадаємо, з початку окупації Криму правозахисні організації багато разів заявляли про порушення прав людини на анексованому півострові. Найчастіше їх зазнають противники російської "влади", серед яких кримські татари.

Наприкінці квітня була заборонена діяльність головного представницького органи кримських татар – Меджлісу. Його запідозрили в "екстремізмі". Заборона Меджлісу вже викликала масу жорстких протестів з боку європейських інституцій і правозахисних організацій.