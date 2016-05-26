Стрілянина у журналістів місцевого каналу в Одесі: поліція затримала підозрюваного

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники Приморського відділу поліції затримали одного з розшукуваних зловмисників, які 3 травня здійснили збройний напад на співробітників "7 каналу".

У главку зазначили, що встановлено наявність достатніх доказів для підозри даної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених, ч.2 ст.15, п.п.1,7 ч.2 ст.115, ч.2 ст.296 (замах на умисне вбивство, двох або більше осіб з хуліганських мотивів) КК України.

"Приморським судом Одеси затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, без визначення розміру застави. Зараз правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання", - повідомили у відділі.

Читайте такожСуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному в нападі на співробітників "7 каналу"

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, затриманого за підозрою в нападі 3 травня на співробітників місцевого телеканалу "7 канал". Зокрема, був затриманий 26-річний житель міста Білгород-Дністровський Одеської області.

В Одесі 3 травня біля офісу "7 каналу" між його співробітниками і трьома чоловіками, які приїхали на автомобілі Honda, стався конфлікт, який перейшов у бійку. Під час інциденту один із прибулих вистрілив в бік співробітників ЗМІ з помпової рушниці, поранивши журналіста. У операторів були травми іншого характеру.

Пізніше правоохоронці встановили, що також стріляв зі свого травматичного пістолета один із співробітників "7 каналу".

За даними регіонального главку Нацполіції, причиною приїзду чоловіків до офісу телеканалу стало ДТП за участю автомобіля родича одного з потерпілих. Водій постраждалого від зіткнення автомобіля вирішив сам знайти винуватця. Але, за даними главку, переплутав власника Nissan з його зведеним братом з таким же ім'ям, по батькові та прізвищем - відеооператором.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.