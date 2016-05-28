Прикордонники отримали близько 100 одиниць техніки та ключі від квартир

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, глава держави та керівники силових відомств відвідали у Києві мобільний прикордонний загін ДПСУ.

Порошенко подякував прикордонникам за надійний захист країни, вручив ключі від службового житла, державні нагороди та переглянув фільм «Війна на нульовому кілометрі», в основу якого лягли реальні історії прикордонників в перші місяці російської агресії.

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Зустрічав президента голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко. На території частини глава держави ознайомився із зразками спеціальної та бойової техніки, яка використовується в охороні державного кордону, і мобільним пунктом управління. Також йому було представлено сучасні зразки катерів з надувними бортами, спеціальне водолазне обладнання і екіпірування відділів спеціальних дій на воді.

Прикордонники продемонстрували гостям свої навички з локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску, рівень навченості службових собак та професійні дії військовослужбовців спецпідрозділів з виконання особливих завдань.

Також гості переглянули полотна литовської художниці Беати Куркуль, яка вже довгий час підтримує прикордонників, та Книгу пам’яті про прикордонників, які загинули в зоні АТО.

Окремо президент ознайомився з системою охорони ділянки українсько-російського державного кордону. Йому були представлені основні підходи, елементи інженерно-технічного облаштування та порядок застосування в охороні кордону пересувного бойового модуля «Тритон». Крім того, було продемонстровано дії прикордонних нарядів та резерву прикордонного підрозділу при виявленні та ліквідації диверсантів.

Також Порошенко нагородив найвищою державною нагородою України – орденом «Золота Зірка» Героя України старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова посмертно. Нагороду отримала його дружина Тамара Анатоліївна.

Семенов - це герой, який до останнього боронив блокпост «Балу», що на перехресті доріг поблизу населеного пункту Фащівка. Під командуванням старшого лейтенанта прикордонниками було знищено танк, бойову машину піхоти та вантажівку супротивника. В’ячеслав завжди був у бою до останнього і беріг своїх людей. Усі його підлеглі повернулися живими, а за це офіцер заплатив найдорожчим – життям. 17 лютого 2015 року внаслідок прямого пострілу танка по позиції, він отримав тяжке поранення, але залишився на позиції. Того ж дня від отриманих поранень офіцер помер», - йдеться у повідомленні.

В цей день державними нагородами були відзначені ще 17 прикордонників.