Поклонська перевірить на "екстремізм" українське радіомовлення в окупованому Криму

Про це заявила так званий прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська, передає Крим.Реалії.

"Наразі у прокуратурі поки немає інформації про те, що в Криму є якісь радіохвилі, радіосигнали, які мають ознаки екстремізму. Тому наразі офіційної такої інформації у нас немає", – сказала Поклонська.

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"Але ми готуємо доручення – промоніторити ситуацію в цьому напрямку, і якщо будуть встановлені певні обставини, визначені факти, то буде проведена перевірка наявності в цих трансляціях ознак екстремізму і вжито всіх заходів реагування для того, щоб технічними засобами заблокувати це мовлення", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, з 26 травня на території окупованого Криму почало мовлення українське радіо УР-1 на частоті 101.4 FM. Українська радіохвиля на радіоприймачах підписана "Слава Україні!".