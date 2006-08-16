Янукович сказав те, чого від нього і чекали

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ представлятиме Україну у Групі високого рівня по формуванню Єдиного економічного простору Білорусі, Казахстану, Росії та України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі зі своїм російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ у Сочі.

«Ми вважаємо, що є можливості для продовження роботи у формуванні Єдиного економічного простору», - сказав український прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ також звернувся до представника Росії у Групі високого рівня ЄЕП, міністра промисловості та енергетики РФ Віктора ХРИСТЕНКА з проханням надати допомогу українській стороні, «щоб зрозуміти, на якому етапі і з якою швидкістю іде формування ЄЕП».

Довідка УНІАН. Президенти Білорусі, Казахстану, Росії та України 23 лютого 2003 року заявили про намір формування Єдиного економічного простору. 19 вересня 2003 року була підписана угода про формування ЄЕП. Під ЄЕП прийнято вважати економічний простір, який об`єднує митні території, на якому функціонують механізми регулювання економік, засновані на єдиних принципах, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили, та ведеться єдина зовнішньоторговельна й узгоджена податкова, грошово-кредитна і валютно-фінансова політика.

Головним координаційним органом по підготовці угод із формування ЄЕП є Група високого рівня.

М.АЗАРОВ, перебуваючи на посаді першого віце-прем`єра, міністра фінансів у складі уряду В.ЯНУКОВИЧА (2002-2005 рр.), уже представляв Україну у Групі високого рівня ЄЕП.