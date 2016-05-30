Конгрес США закликає українську владу захистити ЛГБТ-прайд

Про це йдеться у відкритому листі до посла України в Сполучених Штатах Америки, який підписали 38 членів нижньої палати Конгресу, передає Громадське.

«Українська влада має обов'язок захистити право українських громадян на мирне зібрання та забезпечити охороною цьогорічній марш за громадянську рівність «Київ Прайд», – йдеться у листі американських політиків.

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Як повідомляв УНІАН, представники ОУН виступили з різкою заявою щодо гей-параду в Києві, який заплановано на 12 червня. Активісти організації пригрозили зірвати марш і закликали однодумців вийти і підтримати їхню позицію.