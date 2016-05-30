Через обвал на Грибовицькому сміттєзвалищі відкрили справу, шансів знайти пожежників живими майже немає (відео)

Львівські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій, що сталися сьогодні на території полігону твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище) біля Львова.

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Як повідомила керівник прес-служби Головного управління національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На місці події тривають рятувальні роботи, до яких залучено близько 300 осіб та більш як 20 одиниць техніки.

За попередніми оцінками, зсув сміття стався на площі 300 на 80 метрів з висоти близько 90 метрів, його маса - понад 20 тонн.

Як повідомив Zahid.net керівник поліції Львівщини Дмитро Загарія, шанси знайти живими пожежників, що опинилися під багатотонними завалами сміття – практично нульові.

За словами голови облради Олександра Ганущина, на місці трагедії зберігається небезпека повторних обвалів, тому волонтерів з лопатами до розбору завалів не допустять. "Буде працювати важка техніка, але тут теж є проблеми – кут нахилу поверхні надто крутий", – сказав Ганущин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі в селі Великі Грибовичі Жовківського району біля Львова.

Близько 15.30 на місці пожежі стався зсув твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилися троє рятувальників.

Як повідомив керівник прес-центру Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, після ліквідації пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища, рятувальники проводили огляд територій з метою виявлення можливих нових осередків вогню. Раптово стався обвал побутових відходів, під яким опинилися троє працівників ДСНС. Тривають роботи з виявлення та вивільненню постраждалих.

Грибовицьке сміттєзвалище розташоване всього за 3 км від Львова. Його відкрили у 1956 році, а за 60 років тут на площі понад 30 га накопичилось сміття заввишки від 50 до 65 метрів. Окрім цього, сміттєзвалище має від 3 до 5 озер, де зберігаються, за різними даними, від 200 до 500 тисяч тонн кислих гудронів.

Про те, що Грибовицьке сміттєзвалище треба закрити, говорять з 1990-их. Проте поки альтернативної ділянки для вивезення сміття зі Львова та навколишніх районів не знайшли.