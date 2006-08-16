На Алтаї під лавину потрапили українські альпіністи

14 серпня у Кош-Агачському районі Республіки Алтай (Російська Федерація) на льодовику „Лівий Маашей” під перевалом „Надєжда” потрапили під снігову лавину 12 туристів - громадян України, один з яких загинув і ще один отримав поранення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, туристична група не була зареєстрована у відповідних органах Росії.

На цей час троє громадян України, які входили до групи, перебувають у с.Акташ Улаганського району, інші 8 членів групи - за місцем пригоди.

З метою надання необхідного сприяння для порятунку громадян Генеральне консульство України у Тюмені постійно контактує з Міністерством надзвичайних ситуацій Республіки Алтай (контактні телефони: 8-10-388-22-2-94-12; 2-37-64; 2-94-07).

Найближчим часом планується направлення гелікоптера МНС РФ до місця пригоди для вивезення 8 громадян України, які знаходяться на перевалі.

Справа перебуває на контролі у Генеральному консульстві України в Тюмені та в Департаменті консульської служби МЗС України.