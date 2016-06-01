Краснов одружився у СІЗО

"Сьогодні Стас з Ксеною одружились в СІЗО. Звісно, жодна дівчина не хотіла б вийходити заміж в СІЗО, але коли кохаєш - це не перешкода", - написала на своїй сторінці у Facebook активістка Тамара Шевчук.

Дружина Краснова Оксана змінила свій статус і прізвище у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого у Київській області.

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В СБУ стверджують, що він разом з Оксаною незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього.

26 квітня Шевченківській районний суд Києва продовжив термін тримання Краснова під вартою до 24 червня, апеляційний суд не скасував це рішення.