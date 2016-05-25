Апеляційний суд залишив Краснова під вартою до 24 червня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду.

“Рішення Шевченківського районного суду про продовження запобіжного заходу Краснову у вигляді тримання під вартою скасувати і призначити запобіжний захід тримання під вартою до 24 червня”, - зазначається в ухвалі суду.

У свою чергу захисники Краснова пояснили журналістам, що рішення суду першої інстанції, яким їхньому підзахисному було продовжено термін тримання під вартою до 24 червня, скасовано судом апеляційної інстанції на підставі того, що виносилося воно не повноважним складом суду, тобто є порушення законодавства.

Рішення Апеляційного суду остаточне, оскарженню не підлягає.

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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого у Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього.

26 квітня Шевченківській районний суд Києва продовжив термін тримання Краснова під вартою до 24 червня.