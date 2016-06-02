Львівські рятувальники відновили пошук зниклого на Грибовицькому сміттєзвалищі комунальника

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, рішення про відновлення пошукових робіт було ухвалено на засіданні комісії з питань техніки безпеки та надзвичайних ситуацій після заслуховування звіту фахівців щодо стану схилу сміттєзвалища.

Пошукові роботи розпочато зі боку лісового масиву сміттєзвалища.

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До пошукових робіт залучено 55 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, родичі 60-річного зниклого інженера-еколога львівського комунального підприємства "Збиранка", яке обслуговує територію Грибовицького сміттєзвалища, повідомили, що чоловік 30 травня пішов на роботу, востаннє з ним спілкувалися цього ж дня близько 13.30, після чого чоловік зник і з ним немає зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Трьох рятувальників знайшли мертвими.