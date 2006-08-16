Погода на 17-21 серпня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у південній та східній частині вночі 17-22°, вдень 30-35°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 18-19 серпня - мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, а вдень 19 серпня і у північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний та південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південних, східних, Дніпропетровській областях та у Криму вночі 17-22°, вдень 31-36°, у західних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°, на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°.

20-21 серпня у західних, місцями у північних і центральних областях короткочасні дощі, грози. На решті території переважно без опадів. Температура на півдні та сході вночі 16-21°, вдень 31-36°; на решті території вночі 12-18°, вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-29°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер слабкий. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

18-19 серпня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 19 серпня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

Вдень 20 серпня та вночі 21 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. В решту часу без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 20 серпня 24-29°, 21 серпня 22-27°.