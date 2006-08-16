Прогноз уряду на наступний рік є надто оптимістичним

Загальний оптимістичний настрій прогнозу уряду за основними макропоказниками на 2007 рік дозволяє зробити висновок - уряд передбачає, що йому вдасться уникнути різких підвищень ціни на газ. Так начальник відділу з роботи з портфельними інвесторами інвестиційної компанії “Арт-Капітал” Володимир ОВАДЕНКО прокоментував агентству УНІАН постанову, яка затвердила офіційний Прогноз щодо соціального і економічного розвитку України на 2007 рік.

В цілому В.ОВАДЕНКО висловив думку, що “прогноз уряду на 2007 р. є дуже оптимістичним”.

Прогнозоване зростання ВВП на 6,5% в 2007 р. експерт вважає “надто оптимістичним, враховуючи, що в 2006 р. зростання ВВП навряд чи перевищить 5% при хорошій світовій кон`юнктурі в експортно-орієнтованих галузях і на тлі відсутності структурних перетворень в економіці”.

В.ОВАДЕНКО припустив, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА розраховує на те, що наступного року ситуація на світових ринках металу все ще буде сприятливою для українських експортерів. Ймовірно, зазначив експерт, для підтримки великих експортерів (перш за все, компаній гірничо-металургійного комплексу) передбачена девальвація гривні – з поточних 5.05 UAH/USD до 5.15 UAH/USD (середньорічний курс згідно з документом планується на рівні 5.1 UAH/USD). Втім, додав експерт, це ув`язується з прогнозом зростання обсягів експорту на 12,1%, що цілком реально.

В.ОВАДЕНКО також висловив сумнів у реальності прогнозу інфляції наступного року на рівні 7,5%. По-перше, зазначив він, це значно нижче, ніж зафіксовано в 2003-2005 рр. і очікуваної інфляції в поточному році; по-друге, зниження обмінного курсу може викликати посилення інфляційних очікувань і спровокувати прискорення зростання цін (у 2005 р. інфляція становила 10,3%. У 2006 році Мінекономіки в березні прогнозувало 11,4-11,6% - УНІАН).

Експертові також важко назвати варіанти, за якими уряд має намір одержати в 2007 р. позитивне сальдо експорту-імпорту товарів і послуг. Можливо, планується, що валкий бізнес буде у той чи інший спосіб повертати капітал, накопичений на офшорних рахунках, в Україні, припустив В.ОВАДЕНКО.

Підсумовуючи коментар, В.ОВАДЕНКО зазначив, що зробити точний макроекономічний прогноз надзвичайно складно, оскільки дуже важлива якість початкового інформаційного матеріалу, від якого багато в чому залежить і якість прогнозу. “На наш погляд, існуючий рівень системи збору, обробки, зберігання статистичної інформації в Україні вже давно не відповідає сучасним вимогам. Тому практично будь-який прогноз в нашій країні слід приймати з певною долею скепсису”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, своєю постановою (№ 1194 від 14 серпня) Кабінет Міністрів затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2007 рік.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП в 2007 р. має становити 6,5% (номінальне - 594,1 млрд. грн.), інфляція 7,5%, зростання цін виробників промпродукції – 14,4%, позитивне сальдо торгового балансу за підсумками 2007 року має становити 163 млн. дол.

КМУ в 2007 році прогнозує середньорічний обмінний курс гривні (для розрахунку Держбюджету) на рівні 5,1 грн. за долар.