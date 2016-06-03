Нідерланди восени оприлюднять підсумки розслідування щодо зброї, якою збили MH17

Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Нідерландів, пише Європейська правда.

"Раніше міжнародна група з розслідування обставин катастрофи заявила, що розслідування щодо зброї, з якої було збито літак, і точного місця запуску ракети буде завершене у другій половині року. Зараз це розслідування знаходиться на дуже просунутому етапі, але є речі, з’ясування яких потребує часу більшого, ніж очікувалося", - йдеться у повідомленні.

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Наприклад, міжнародні слідчі очікують від РФ інформації щодо систем "БУК".

Як відомо, 13 жовтня минулого року Ради безпеки Нідерландів оприлюднила фінальний звіт щодо катастрофи MH17.

За висновками експертів, літак Boeing-777 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" був збитий над Донецької областю в липні 2014 року ракетою, запущеною російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.