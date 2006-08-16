З вересня в Києві почнеться велике будівництво комунального житла

З вересня Київська міська державна адміністрація має намір почати будівництво комунального житла і поставити цей процес на потік, заявив сьогодні на прес-конференції Київський міський голова, голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, до 1 вересня КМДА одержить повну картину всіх існуючих в Києві черг на житло. “Після повної ревізії стан черг буде зафіксовано, оскільки там постійно відбувалися перетасовування і махінації”, - сказав мер.

При цьому він висловив думку, що зараз украй необхідне ухвалення закону про комунальне житло. “Без закону і ревізії черг нічого не можна робити. Ми повинні мати гарантії, що житло, надане малозабезпеченим киянам, залишатиметься в комунальній власності, інакше його нові власники можуть стати жертвами шахраїв. Багато хто з цих людей слабо орієнтується в ситуації. Як тільки вони приватизують житло - до них приходять з пропозицією взяти кредит під заставу квартири або ж пропонують інші сумнівні операції з житлом”, - пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.