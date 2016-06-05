Трагедія на сміттєзвалищі під Львовом: рятувальники знову призупинили пошукові роботи

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Сьогодні, 5 червня, Львівським ДП "Західгеодезкартографія" розпочалися інструментальні спостереження за рухом відкосу сміттєзвалища зі сторони проведення пошукових робіт.

"Рішення щодо відновлення пошукових робіт буде прийнято за результатами обстеження поверхні сміттєзвалища та геодезичних спостережень", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПравоохоронці висунули дві версії причин катастрофи на звалищі біля ЛьвоваЯк повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог, співробітник Львівського комунального підприємства "Збиранка".

Рятувальника Андрія Вненкевича поховали в місті Жовква, а Юрія Рудого - в місті Рава-Руська Жовківського району. Прощання з третім загиблим рятувальником Богданом Юнком було заплановано на 2 червня.

Місцева сільрада повністю закрила Грибовицьке сміттєзвалище з 1 червня через трагедію.