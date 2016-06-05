У поліції заявили, що налаштовані жорстко захищати Марш рівності в Києві (відео)

Про це заявила глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

"Я як глава Національної поліції не допущу, щоб були провокації. Щоб ті люди, які не хочуть, щоб наша країна була серед цивілізованих країн, – щоб вони вчинили провокацію", – наголосила вона.

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Деканоїдзе зазначила, що повний план дій поліції буде оприлюднений у четвер, 9 червня, під час брифінгу.

"Наша країна повинна довести, що ми – цивілізовані люди, що наше місце – в Європі, що ми рухаємося уперед", – заявила глава Нацоліції.

Як повідомляв УНІАН, представники ОУН виступили з різкою заявою щодо гей-параду в Києві, який заплановано на 12 червня. Активісти організації пригрозили зірвати марш і закликали однодумців вийти і підтримати їхню позицію.