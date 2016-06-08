ОБСЄ: співробітника місії незаконно утримують в Донецьку

"CММ ‪‎ОБСЕ‬ може підтвердити, що один із місцевих співробітників місії в Луганській області не повернувся з відпустки 7 червня, як було заплановано. Поліція була поінформована", - йдеться у повідомленні на сторінці місії у Facebook.

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"За наявною інформацією, він, начебто, знаходиться в Донецьку. Ми контактуємо з відповідними особами, щоб вирішити це питання. Ми вимагаємо його негайного і безумовного звільнення", - заявляє СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня у Сєверодонецький відділ поліції надійшло повідомлення дружини водія ОБСЄ про його зникнення. Він виїхав зі Стаханова (територія підконтрольна НВФ "ЛНР") на автобусі в Донецьку область, щоб забрати свій автомобіль Suzuki, на якому планував повернутися додому, після чого зв'язок із ним був втрачений.