У В'єтнамі знайшли мертвими двох українців

Поліція виявила тіла після того, як місцеві жителі повідомили про неприємний запах з триповерхового будинку, передає ThanhnienNews.

При цьому відомі імена українців - 43-річний Едуард Пащенко і 35-річна Зоряна Жукдва.

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На їхніх тілах, за інформацією місцевої поліції, були численні травми.

Крім того, сусіди розповіли, що українці жили й керували бізнесом в орендованому будинку понад рік.

Наразі правоохоронці почали розслідування, встановлюється причина смерті.

У свою чергу представник Департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак пыдтверджує цю інформацію.

"Ми отримали повідомлення від нашого посольства у В'єтнамі про смерть двох громадян України у місті Нячанг з ознаками насильницької смерті. Повідомлення надійшло від ритуальної компанії", - повідомила Старак.

Також вона зазначила, що зараз співробітники українського посольства і консул намагаються з'ясувати обставини їхньої загибелі.

"Померлі громадяни на консульському обліку в посольстві не перебували. Зараз вживаються заходи з розшуку знайомих, родичів померлих", - додала Старак.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на стамбульській верфі Тузла на судні Amapoa під прапором Росії були виявлені тіла двох українських моряків.