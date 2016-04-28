Понад 40% українців не підтримують амністію учасників сепаратистських рухів – опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Центром Разумкова.

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Згідно з даними опитування, відносна більшість опитаних не підтримують амністію всіх учасників сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів (42,3%), підтримують таку ідею 31,2% респондентів, решта не змогли визначитися з відповіддю на питання.

«Не підтримують таку ідею абсолютна більшість жителів Західного регіону та відносна більшість жителів Центрального регіону. Підтримують таку ідею відносна більшість опитаних на Півдні та Донбасі. У Східному регіоні частки респондентів, які підтримують (36,7%) та не підтримують (36,5%) цю ідею статистично значуще не відрізняються», - йдеться в повідомленні.

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 30 березня 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.