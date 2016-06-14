Гриневич планує скасувати перекидання бюджетних місць з технічних спеціальностей на гуманітарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з ректорами вишів заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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"Продовжується тенденція перекидання бюджетних місць. Минулого року місця на технічних спеціальностях перерозподілялися на гуманітарні. На цей рік ми пропонуємо, щоб при недоборі на технічну спеціальність у даному виші дитина, яка хоче потрапити на технічну спеціальність, могла би перерозподілитися в інший технічний виш і потрапити на омріяну спеціальність, а не потрапляти на зовсім іншу спеціальність", - сказала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гриневич заявила, що мережа навчальних закладів буде скорочуватися на користь найкращих.