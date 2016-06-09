Гриневич сподівається, що українська система освіти стане привабливішою

Новий закон про вищу освіту зняв безліч бар'єрів, заявила вона в інтерв'ю журналу Новий час.

"Я противник того, щоб знову з якогось приводу створювати залізну завісу і не дозволяти дітям навчатися за кордоном. Свобода вибору місця освіти - це право кожної людини. Ми можемо йти іншим шляхом - робити більш привабливою національну систему вищої освіти. Один із способів - це програма подвійних дипломів. З прийняттям нового закону про вищу освіту ми зняли безліч бар'єрів, які не дозволяли запускати такі програми", - розповіла Гриневич.

Тепер власну навчальну програму студент може синхронізувати з курсом того університету, де хотів би вчитися, зазначила міністр.

"Це зручно, і багато університетів вже почали реалізовувати такі програми. У результаті людина отримує дипломи двох навчальних закладів - свого національного вузу і закордонного", - підкреслила Гриневич.

"У нас зараз дуже багато вищих навчальних закладів. Кількість ліцензованих місць у них перевищує кількість студентів. Тому мережа навчальних закладів буде природним шляхом скорочуватися на користь найкращих", - стверджує глава міносвіти.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю вона також порівняла весь бюджет наукових досліджень в Україні з бюджетом одного великого європейського університету. Гриневич наголосила на тому, що необхідно стимулювати молодих вчених.

"Є й опір академічного середовища вимогам нового закону про вищу освіту: не всі українські викладачі готові працювати в конкурентному освітньому полі, змагаючись за вибір студентами своїх курсів", - також зазначила вона.