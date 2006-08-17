Митники вилучили у громадянки Узбекистану три незадекларовані Корани

Працівники митного поста „Красноперекопськ” Кримської митниці під час митного оформлення домашніх речей громадянки Узбекистану, що прямувала на постійне місце проживання в Крим, виявили три Корани, які не були задекларовані належним чином.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, ці книги інспектори митниці виявили у чемодані з одягом, оглядаючи контейнер громадянки на залізничній станції у Джанкої. Жінка не зазначила Корани у митній декларації.

Складено протокол про порушення митних правил, священні книги передані на експертизу для визначення їх реальної історичної цінності.