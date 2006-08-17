Держдепартамент інтелектуальної власності трясе Петрівку

Державний департамент інтелектуальної власності розробив низку заходів з повної ліквідації незаконного розповсюдження "піратської" продукції на ринку "Петрівка" у Києві. Заходи також передбачають ліквідацію вуличної торгівлі контрафактною продукцією.

Як повідомляє офіційний сайт держдепартаменту, на сьогодні державними інспекторами з питань інтелектуальної власності проводяться систематичні рейди з вилученням контрафактної продукції на вулицях та ринках міст України.

Зокрема, на ринку "Петрівка" у Києві інспекторами з питань інтелектуальної власності здійснено моніторинг торгівельних точок, які розповсюджують контрафактну продукцію, для вирішення питання про їх закриття.