У Музеї народної архітектури та побуту відзначатимуть День пасічника

13-00- В Музеї народної архітектури та побуту НАН України відбудеться урочисте відкриття Дня пасічника. Організатори – КМДА, ВГО “Братство бджолярів України”. В програмі свята, зокрема: демонстрація традицій українського бджільництва, виступи фахівців; святкова концертна програма; виставка бджолопластики Романа Зуба; дегустація медів та напоїв; виступи делегатів IV Всесвітнього форуму українців; благодійна акція торгівельної марки “ЧУДО МЕД”. Телефон: 332-84-37.

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