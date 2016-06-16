У Миколаєві до 5 років в'язниці засудили колишнього прокурора-хабарника

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області суд виніс вирок 10 червня.

Читайте такожОнищенко полетів до Ніцци і поки не повертався – НАБУ

«Прокурор вимагав і у вересні 2015 року отримав від підозрюваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн. Саме в таку суму прокурор оцінив свої послуги: внесення в інтересах підозрюваного клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з утриманням під вартою; вчинення дій, спрямованих на призначення йому покарання, не пов`язаного з позбавленням волі», - зазначається в повідомленні.

Колишнього прокурора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Також екс-прокурора позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки і засудили до конфіскації половини майна.