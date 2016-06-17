Аваков заявляє, що Нацполіції довіряє близько 44% українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив сьогодні в Києві на урочистостях з нагоди першого випуску нових офіцерів для Нацполіції у Національній академії внутрішніх справ.

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“На хвилі змін національної поліції з урахуванням перших кроків суспільство повірило, і зараз близько 44% населення з довірою ставляться до нової поліції. Отже, на вас відповідальність... ми лише на початку шляху, і кожному з вас цей шлях треба продовжувати”, - сказав Аваков.

За його словами, реформа, яка триває у Міністерстві внутрішніх справ, - це не лише реформа структури, а реформа відносин між поліцією та населенням.