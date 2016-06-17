Суд вшосте переніс засідання у справі зняття санкцій з оператора лотерей "МСЛ"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Головчук в ході засідання в четвер.

«Суд зобов'язує Службу безпеки України надати до наступного засідання матеріали, які були передані для розгляду РНБО для прийняття відповідного рішення, яке було введено указом Президента України. Також суд зобов'язує Адміністрацію Президента забезпечити участь у розгляді справи представника, який має допуск до роботи з матеріалами, які містять гриф секретності, і оголошує перерву до 14 липня 2016 року», - сказала суддя.

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При цьому колегія суду зазначила, що СБУ очевидно затягує справу, оскільки суд готовий був почати вивчення відповідних матеріалів, що містять державну таємницю, вже в ході цього засідання. Тим часом, представник СБУ Андрій Михальченко зазначив, що «в силу об'єктивних обставин на даний момент ці документи готуються».

У той же час керівник юридичного управління оператора лотерей Марина Слободниченко, яка також була присутня в ході засідання, відповідаючи на питання журналістів, зазначила, що компанія «МСЛ» досі не бачила ні єдиного доказу, що підтверджує обґрунтованість її внесення в «санкційний список». Також вона висловила невпевненість у тому, що СБУ зможе і на наступному засіданні представити суду обіцяні засекречені матеріали.

«Напевно всі чули цю «оговорочку» про те, що ж відбувається з документами, які повинні приєднатися до справи. Представник СБУ сказав, що вони готуються. Якщо такі документи існують, то вони повинні бути скріплені в папочку, закриті на 25 замків, на них повинні бути поставлені відповідні грифи, що це державна таємниця, і ці документи вже мають бути тут, а не «готуватися», - зазначила вона.

Раніше Слободниченко зазначала, що незалежно від рішення суду, оператор «МСЛ» має намір і далі продовжувати свою діяльність на лотерейному ринку України.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року Вищий адміністративний суд Києва переніс засідання по справі зняття санкцій з одного з найбільших українських операторів лотерей «МСЛ» на 26 травня у зв'язку з відсутністю документів, які послужили підставою для прийняття рішення про включення компанії «МСЛ» в «санкційний список». Після чого на наступному судовому засіданні, 26 травня, суд вирішив продовжити перерву в розгляді справи до 2 червня в зв'язку з надходженням клопотання про залучення представника Служби безпеки України до участі в справі в якості третьої особи на стороні відповідача. 2 червня представник служби безпеки України, у свою чергу, повідомив, що не встиг ознайомитися з матеріалами справи, тому суд ухвалив в черговий раз перенести засідання ще на тиждень. А вже 9 червня суд переніс засідання на 16 червня у зв'язку з необхідністю змінити склад колегії для вивчення ряду матеріалів під грифом секретності, яке СБУ повинно було надати.

16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.