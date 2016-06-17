Під Миколаєвом депутат райради та сільський голова побилися через погляди на прокладання водопроводу

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Миколаївській області, бійка сталася 16 червня близько 8:30.

«Чоловіки спричинили один одному тілесні ушкодження у вигляді забиття м'яких тканин обличчя, про що написали відповідні заяви до поліції», - повідомили у відомстві.

За даними поліції, бійка сталася на ґрунті різниці у поглядах щодо управлінської діяльності.

Правоохоронці проводять перевірку, встановлюють обставини події.

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Попередня кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), що карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.

Як повідомляють «Николаевские известия», бійка сталася між депутатом Миколаївської райради від «Батьківщини» Віктором Цапенком та Нечаянським сільским головою Миколою Вівчаром. Конфлікт зав'язався на ґрунті прокладки водопроводу.

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, Цапенко при балотуванні до районної ради значився як вчитель загальноосвітньої школи в селі Нечаяне.