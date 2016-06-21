Від куль з автоматів Зінченка та Аброськіна вбито трьох і поранено двох майданівців - експертиза

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори оприлюднили в суді результати експертизи куль, вилучених з тіл убитих та поранених учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За словами прокурора Романа Псюка, за даними експертизи ідентифіковано 12 автоматів Калашникова, які належали так званій чорній роті “Беркуту”, яка за версією слідства брала участь у розстрілі учасників Майдану.

Читайте такожСуддя у справі екс-беркутівців удруге відмовився міняти присяжних

Також експертизою встановлено, що два з цих 12 автоматів були табельною зброєю Зінченка та Аброськіна. Окрім того, кулею з автомата Зінченка вбито одного учасника акцій протесту на Майдані, а кулі, випущені з автомата Аброськіна, призвели до смерті двох осіб та поранення ще двох людей.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

Читайте такожГПУ ідентифікувала ще двох беркутівців, які розстрілювали активістів Майдану

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.