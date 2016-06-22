Редакція газети "Голос" відреагувала на зникнення на території "ЛНР" власної журналістки

Про це йдеться в офіційній заяві, яку підписали Голова всеукраїнського об’єднання "Голос" Ростислав Гудзінський та головний редактор газети "Голос народу Івано-Франківщини" Віталій Чорненький.

Автори заяви наголошують, що зникла на окупованій території журналістка Ольга Богданівна Сворак дійсно є кореспондентом газети "Голос народу Івано-Франківщини" та Інтернет-ресурсу "Голос-інфо".

"За завданням редакції Ольга Сворак перебувала в м. Києві, - йдеться у заяві. - На окуповану територію Ольга поїхала у власних справах і редакційного завдання на цю поїздку не отримувала".

Читайте такожЗвільнена з полону журналістка Варфоломеєва поскаржилася, що у Луганську вона "стала ворогом народу"

Коментуючи розміщений в Інтернеті відеозапис, на якому журналістка нібито зізнається, що є агентом СБУ, автори заяви стверджують, що це "зізнання" є неправдивим.

"Про будь-які зв’язки Ольги Сворак з Службою безпеки України нам нічого невідомо", - йдеться у заяві.

Вони висловили переконання, що журналістка піддавалась тортурам, як фізичним так і психологічним, тому вона себе оговорила.

"Неприпустимо у 21 столітті брати в заручники журналістів та ще й жінок, прикриваючись ними, як живим щитом. Редакція газети, сайту та громадської організації "Голос" будуть добиватись звільнення українського журналіста Ольги Сворак із заручників всіма доступними засобами", - підсумовують заявники.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо зникнення журналістки інтернет-ресурсу "Голос-Інфо" на непідконтрольній українській владі території Донбасу.