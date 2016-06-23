На Харківщині СБУ затримала чоловіка, що віз арсенал зброї з зони АТО (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці затримали автомобіль мешканця Харківщини на блокпосту на в’їзді в обласний центр.

Під час огляду позашляховика співробітники спецслужби виявили дві гранати РГД-5 із запалами, понад 800 набоїв різного калібру, в тому числі бронебійно-запалювальні, магазини до автомата Калашникова, елементи глушників капсулі, порох, холодну зброю та прилади для плавлення куль.

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СБУ встановила, що арсенал везли на Харківщину з району проведення антитерористичної операції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство.