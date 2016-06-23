"Русский - чемодан росея!": добровольці запустили повітряні послання в окупований Крим (фото)

Про це повідомив координатор акції з блокади Криму Ленур Іслямов.

«Сьогодні аскери батальйону номана Челебіджихана з кордону послали повітряні листи-символи для окупанта. Читайте написи на кулях, ми вам розслабитися на нашій землі не дамо», – написав Іслямов в Facebook та опублікував відповідні фото.

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Як повідомляє "Крим реалії", 20 червня голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що в Херсонську область виїхали добровольці з Криму, які очікують офіційного створення кримськотатарського батальйону.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону у складі структури правоохоронних органів України триває з минулого року. У Меджлісі повідомляли, що всі матеріали з даного питання передані президенту України Петру Порошенку та голові МВС Арсену Авакову.

В Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначають, що заяви про створення в їх структурі кримськотатарського батальйону, залишаються поки що на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов вимагає присвоїти номер військової частини створюваного кримськотатарському батальйону.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».