Окупаційний "голова" Криму Аксьонов відреагував на виклик до ГПУ фразою про "паралельну реальність"

Так званий глава окупованої Росією Криму Сергій Аксьонов прокоментував сьогоднішній виклик на допит в Генпрокуратуру України.

"Вони в паралельній реальності живуть", — заявив Аксьонов російському виданню "РИА Новости".

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Сьогодні вранці в ГПУ повідомили, що викликали на допит "голову Ради міністрів" тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова, голову так званої "Держради Республіки Крим" Володимира Константинова і "прокурора Республіки Крим" Наталію Поклонську.

Генеральна прокуратура України (ГПУ) оприлюднила 727 повісток особам за фактами злочинів проти держави 31 травня.

«І ось почалося: особи, що скоїли злочини, передбачені статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) та статтею 11 (державна зрада) КК, серед яких: 327 суддів, 299 працівників прокуратури, 134 депутати Севастопольської міськради та ВР АРК, 11 самопроголошених представників влади Криму. Перші порядку 727 осіб в «Урядовому кур'єрі» та «Голосі України» вже надруковані», - повідомив генпрокурор Луценко.